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Новости погоды
На Черноземье дожди, дожди..
ИА "Метеоновости" / 10:09 Среда, 3 июня
Центральные области России в начале лета испытывают натиск дождливых циклонов. Дожди идут и днем, и ночью, местами сильные.
Днем 2 июня до 28 мм осадков выпало в Тульской области. В ночь на 3 июня дожди, местами сильные отмечались в областях Черноземья: в Тамбовской области выпало до 36 мм осадков, в Пензенской до 18 мм, в Воронежской до 12 мм.
В ближайшие сутки зона сильных дождей увеличится и распространится на запад европейской России. За первую пятидневку месяца в центре России выпадет около половины месячной нормы осадков, а местами и больше. / meteonovosti.ru /
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