

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На европейском севере растет пожароопасность

ИА "Метеоновости" / 11:27 Среда, 3 июня



Архангельская область и Республика Коми в минувший день находились под опекой обширного арктического антициклона. Температура воздуха в регионе была в пределах климатической нормы. И если днем воздух прогревался до 13..18 градусов, то ночью при ясном небе температура стремительно понижалась. И под утро 3 июня заморозки до -1 градуса отмечались как в Архангельской области, так и в Республике Коми.



В ближайшие дни погодные условия станут меняться. Антициклон сместится на юго-восток, теснимый циклоном со Скандинавии. Но с 3 по 5 июня северные районы европейской России останутся под присмотром антициклона, облаков и осадков будет мало, температура воздуха превысит привычные значения на 4-6, а в Коми и на 8 градусов. Из-за отсутствия осадков и высокой температуры повысится степень пожароопасности, в отдельных районах до чрезвычайной. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



