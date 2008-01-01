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Новости погоды


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На европейском севере растет пожароопасность


ИА "Метеоновости" / 11:27 Среда, 3 июня

  Архангельская область и Республика Коми в минувший день находились под опекой обширного арктического антициклона. Температура воздуха в регионе была в пределах климатической нормы. И если днем воздух прогревался до 13..18 градусов, то ночью при ясном небе температура стремительно понижалась. И под утро 3 июня заморозки до -1 градуса отмечались как в Архангельской области, так и в Республике Коми.

В ближайшие дни погодные условия станут меняться. Антициклон сместится на юго-восток, теснимый циклоном со Скандинавии. Но с 3 по 5 июня северные районы европейской России останутся под присмотром антициклона, облаков и осадков будет мало, температура воздуха превысит привычные значения на 4-6, а в Коми и на 8 градусов. Из-за отсутствия осадков и высокой температуры повысится степень пожароопасности, в отдельных районах до чрезвычайной. / meteonovosti.ru /
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