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Итого мая и весны 2020 года в Великобритании


ИА "Метеоновости" / 11:42 Среда, 3 июня

  По данным Метеорологического Оффиса Великобритании, май 2020 года стал самым солнечным и сухим в истории Англии. Минувшая весна стала самой солнечной весна в истории Великобритании и всех ее стран.

626 часов солнечного сияния было зафиксировано весной 2020 года для Великобритании и превысили предыдущий максимум (555 часов, установленный в 1948 году) более чем на 70 часов! Весна 2020 года также превышает количество часов солнечного сияния для большинства летних сезонов, причем только три лета были более солнечными (1976, 1995 и 1989 годы).

Для Англии эта цифра еще выше. Весной 2020 года зафиксировано 696 часов солнечного сияния, что превысило предыдущий рекордный показатель в 594,3 часа. Все британские страны зафиксировали свою самую солнечную весну в истории начиная с 1929 года.

Весна 2020 года стала восьмой самой теплой в истории Великобритании, причем и Англия, и Уэльс пережили свою пятую самую теплую весну в истории. Это была и пятая самая сухая весна для Великобритании в целом, а некоторые графства в Северо-Восточной Англии и Восточной Шотландии зафиксировали свою самую сухую весну с 1862 года.

Май 2020 года был самым солнечным календарным месяцем в истории с 266 часами солнечного света, побив предыдущий рекорд в 265 часов в июне 1957 года.

Это был самый сухой май в Англии и второй по сухости в Уэльсе с 9,6 мм и 14,3 мм соответственно, что составляет всего 17% от нормы за май. / meteonovosti.ru /
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