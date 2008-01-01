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Непогода разыграется на Северном Кавказе

ИА "Метеоновости" / 13:04 Среда, 3 июня



Обширные циклонический вихрь и его атмосферные фронты не оставляют в покое южные районы Европейской России. Как в Южном округе, так и на Северном Кавказе грозовые дожди и порывистый ветер, в некоторых районах даже град. 2 и ночью 3 июня сильные дожди (до 19 мм осадков) обрушились на Волгоградскую и Ростовскую области. В Краснодарском крае прошли очень сильные дожди, гремели грозы. Выпало до 35 мм осадков. А в вечерние часы наблюдался град диаметром до 19 мм. Досталось и Северному Кавказу. Но здесь осадки были не столь интенсивными, выпало до 17 мм влаги. В Дагестане ветер в порывах усиливался до 22-24 м/с.



Атмосферное давление в регионе начнет расти, но атмосферные фронты силу не утратят. До конца дня 3, а также 4 и 5 июня Сильные грозовые дожди, местами с градом, в сопровождении резкого порывистого ветра ожидаются в Краснодарском крае, Волгоградской области и в Калмыкии, а также на большей части территории Северо-Кавказского федерального округа. В Ставропольском крае и в Дагестане заметно снизится уровень пожароопасности. / meteonovosti.ru /



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