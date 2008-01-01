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Лето в Карпаты не спешит

ИА "Метеоновости" / 15:05 Среда, 3 июня



Погодные условия на Украине определяет обширный циклонический вихрь, пришедший с северо-запада, и его атмосферные фронты. И, несмотря на то, что лето уже вступило в права, погода календарю не соответствует. Первые дни лета в стране были дождливыми и ветреными, да и температура воздуха отстает от графика на 2-4 градуса. А в Карпатах первые дни июня ознаменовались морозами и снегопадами. Утром 3 июня на горе Поп Иван Черногорский было ветрено и прохладно, воздух остыл до -1 градуса, шел мелкий снег, видимость ухудшилась до 30 метров.



Циклон покинет эту территорию лишь к 6 июня. Температура воздуха повысится, даже на пару градусов превысит нормы, облаков и осадков станет меньше. Установится летняя погода.В / meteonovosti.ru /



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