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Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 04:57 Четверг, 4 июня
Предстоящим днем столичный регион будет находиться в южной части циклона. При облачной погоде с прояснениями пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 18..20, по области 17..22 градуса. Ветер южный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 740 мм рт. ст., что ниже нормы. Относительная влажность воздуха около 70%.
Неблагоприятные погодные условия, длительные стрессы и психологические нагрузки в совокупности , очень негативно сказываются на общем самочувствии, настроении и эмоциональном статусе не только метеозависимых людей, но лиц не реагирующих на капризы погоды. Появляются раздражительность, физическая и умственная усталость, частые головные боли, одышка и чувство "нехватки" воздуха, могут обостряться имеющиеся хронические недуги, такие как заболевания суставов и дыхательных органов, чаще беспокоят приступы стенокардии и скачки артериального давления и др. Помочь организму легче переносить внешние нагрузочные факторы помогут своевременный прием лекарственных средств используемых обычно при таких состояниях и которые назначены врачом, прием общеукрепляющих и поливитаминных комплексов, лечебная и дыхательная гимнастика, которые можно проводить и на воздухе в определенный период времени, что положительно скажется на общем состоянии, улучшит кислородное обеспечение организма и снизит проявления гиподинамии. / meteonovosti.ru /
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