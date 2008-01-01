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Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 08:34 Четверг, 4 июня



Погода в Москве очень редко придерживается "графика". Поэтому в начале лета случаются, как очень жаркие дни, так и холодные ночи. Например, под утро 4 июня 1941 года воздух в Москве остыл до 0,3 градуса. А в дневные часы в 2014 году термометры показали 29,5 градуса. Сильными осадками запомнился этот день в 1947 году, когда выпало 43,8 мм небесной влаги при месячной норме 75 мм.



В прошлом, 2019 году, температура воздуха была несколько выше привычных значений. Ночью термометры показали +8,3 градуса - эта ночь оказалась самой холодной в июне прошлого года, а днем воздух прогрелся до 24,3 градуса. Осадков не было вовсе. / meteonovosti.ru /



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