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Тропический циклон "NISARGA" вышел на Индию

ИА "Метеоновости" / 08:47 Четверг, 4 июня



2 июня в Аравийском море, в опасной близости от западного побережья Индии сформировалась тропическая депрессия, которая быстро развилась до стадии тропического циклона и получила имя "NISARGA"



Этот циклон со скоростями более 30м/с вышел на сушу индийского штата Махараштра. 4 июня он продолжает движение в северо-восточном направлении.



В штате Махараштра действует предупреждение о сильных ливнях, ветре и высоких волнах при штормовом нагоне в соседних штатах, в том числе и ГОЯ. Циклон уже вылил на Мумбаи (Бомбей) более 100 мм осадков. / meteonovosti.ru /



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