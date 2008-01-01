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70 лет в Москве не было такого сильного дождя!

ИА "Метеоновости" / 09:45 Четверг, 4 июня



Ночью 4 июня столичный регион оказался в зоне осадков частного циклона, который сформировался в ложбине каспийского циклона. Рекордно сильный дождь отмечался в Москве и ряде районов Подмосковья.



На ВДНХ за 12 часов выпало 22 мм осадков, в МГУ 25 мм, а самый сильный дождь наблюдался на территории Бутова, 26 мм. Таким образом, только за ночь на город обрушилась треть месячной нормы осадко



В Подмосковье 24 мм дождя выпало в Домодедово, и Солнечногорске. Днем 4 июня за счет развития конвекции может выпасть еще до 5 мм осадков.



Последний раз столь сильные дожди 4 июня прошли в Москве в 1947 году, а 4 июня 2020 года станет вторым, самым дождливым днем. / meteonovosti.ru /



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