

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Омской области угрожают заморозки

ИА "Метеоновости" / 09:48 Четверг, 4 июня



Обширный антициклон с центром над Республикой Коми постепенно перемещается на юго-восток. С его приходом количество облаков на юго-Востоке Западной Сибири заметно уменьшится, а осадки и вовсе прекратятся.Температура воздуха в Омской области понизится.



В ближайшие дни станет холоднее, чем обычно бывает в это время, на 4-6 градусов. Днем термометры покажут 13..18 градусов, а в ночные часы ожидаются заморозки. До -1..-6 градусов понизится температура 4-6 июня в Омской и на юге Тюменской области. Заморозки в начале лета опасны для культурных растений. Владельцам огородов и приусадебных участков рекомендуется укрывать на ночь грядки, чтобы не потерять урожай. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



