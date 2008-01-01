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Новости погоды


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В Омской области угрожают заморозки


ИА "Метеоновости" / 09:48 Четверг, 4 июня

  Обширный антициклон с центром над Республикой Коми постепенно перемещается на юго-восток. С его приходом количество облаков на юго-Востоке Западной Сибири заметно уменьшится, а осадки и вовсе прекратятся.Температура воздуха в Омской области понизится.

В ближайшие дни станет холоднее, чем обычно бывает в это время, на 4-6 градусов. Днем термометры покажут 13..18 градусов, а в ночные часы ожидаются заморозки. До -1..-6 градусов понизится температура 4-6 июня в Омской и на юге Тюменской области. Заморозки в начале лета опасны для культурных растений. Владельцам огородов и приусадебных участков рекомендуется укрывать на ночь грядки, чтобы не потерять урожай. / meteonovosti.ru /
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