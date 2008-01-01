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Новости погоды


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Москва! Встречай лето!


ИА "Метеоновости" / 10:04 Четверг, 4 июня

  Природа решила больше не испытывать жителей столицы дождями и холодом. И дает дорогу лету!

На смену дождливым циклонам в центр Европейской России придет погожий антициклон. Атмосферное давление в столичном регионе к выходным повысится до нормы, а затеи станет и выше.

В выходные дни облачность станет уменьшаться, давая волю долгожданному солнцу. Дождь если и соберется, то лишь к вечеру и небольшой. Ночи будут теплыми, минимальная температура 10..12 градусов, а днем в субботу 20..22, в воскресенье теплее на 1-3 градуса.

Средняя суточная температура воздуха, окажется немного, но выше нормы. Это уже настоящее лето. / meteonovosti.ru /
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