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Москва! Встречай лето!

ИА "Метеоновости" / 10:04 Четверг, 4 июня



лету!



На смену дождливым циклонам в центр Европейской России придет погожий антициклон. Атмосферное давление в столичном регионе к выходным повысится до нормы, а затеи станет и выше.



В выходные дни облачность станет уменьшаться, давая волю долгожданному солнцу. Дождь если и соберется, то лишь к вечеру и небольшой. Ночи будут теплыми, минимальная температура 10..12 градусов, а днем в субботу 20..22, в воскресенье теплее на 1-3 градуса.



Средняя суточная температура воздуха, окажется немного, но выше нормы. Это уже настоящее лето. / meteonovosti.ru /



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