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Новости погоды


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В Приморье сильные дожди и грозы


ИА "Метеоновости" / 11:21 Четверг, 4 июня

  Конвективная стихия облюбовала не только европейскую часть России, но уверенно чувствует себя и в некоторых районах Дальневосточного федерального округа. Вторые сутки Приморье находится под влиянием циклонического вихря, переместившегося из северо-восточных районов Китая. Насыщенный влагой циклон принес дожди, местами сильные, с грозами и порывистым ветром.

По прогнозам, наиболее интенсивные осадки пройдут в центральных и восточных районах Приморского края, здесь не исключены отдельные очень сильные дожди. Вместе с дождями и грозами циклон принес заметное похолодание - максимальная температура понизилась в среднем на 3-6 градусов, погода стала ветреной.

Следствием сильных дождей может стать формирование дождевых паводков на реках бассейна Уссури. Существует опасность кратковременного выхода рек из берегов и локальных подтоплений. / meteonovosti.ru /
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