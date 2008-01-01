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В Приморье сильные дожди и грозы

ИА "Метеоновости" / 11:21 Четверг, 4 июня



Конвективная стихия облюбовала не только европейскую часть России, но уверенно чувствует себя и в некоторых районах Дальневосточного федерального округа. Вторые сутки Приморье находится под влиянием циклонического вихря, переместившегося из северо-восточных районов Китая. Насыщенный влагой циклон принес дожди, местами сильные, с грозами и порывистым ветром.



По прогнозам, наиболее интенсивные осадки пройдут в центральных и восточных районах Приморского края, здесь не исключены отдельные очень сильные дожди. Вместе с дождями и грозами циклон принес заметное похолодание - максимальная температура понизилась в среднем на 3-6 градусов, погода стала ветреной.



Следствием сильных дождей может стать формирование дождевых паводков на реках бассейна Уссури. Существует опасность кратковременного выхода рек из берегов и локальных подтоплений. / meteonovosti.ru /



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