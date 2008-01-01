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Новости погоды


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Небывалые осадки в Средней полосе России


ИА "Метеоновости" / 11:25 Четверг, 4 июня

  Небольшой, но очень активный циклон, который сформировался в системе высотного циклона над Украиной, портил погоду в Средней полосе России. Атмосферные фронты, пересекавшие регион, принесли в большинство областей ливневые дожди и грозы. Столь сильных дождей не было очень давно, были установлены рекорды по осадкам. Дожди начались во второй половине дня и продолжались в ночные часы. 3 и ночью 4 июня сильные дожди прошли в Московской области (до 39 мм осадков), в Калужской (до 34 мм), Рязанской (до 41 мм). Во Владимирской и Тверской областях дождь был не настолько сильным, выпало до 20 мм осадков. В Тамбовской области за неполные сутки выпало до 47 мм осадков. А На Тульскую область обрушился настоящий тропический ливень: за несколько часов на станции Узловая выпало 144 мм осадков!

В ближайшие дни циклон станет постепенно заполняться, но атмосферные фронты еще проявят себя. До конца дня 4 июня сильные дожди и грозы ожидаются в Ярославской области. / meteonovosti.ru /
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