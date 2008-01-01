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Климатический прогноз на сезон летного муссона

ИА "Метеоновости" / 11:34 Четверг, 4 июня



По сообщению Всемирной Метеорологичекой Организации метеорологической службой Сингапура был проведен виртуальный Форум ASEAN по климатическим перспективам. Форум опубликовал свой сезонный прогноз на летний сезон муссонов в июне-июле-августе 2020 года над Юго-Восточной Азией с учетом возможного влияния Южной осцилляции Эль-Ниньо (ENSO) и диполя Индийского океана (IOD) на климатическую систему региона.



В предстоящем летнем сезоне Северного полушария (июнь-июль-август) ожидается нормальное или выше нормы количество осадков на большей части экваториального региона (Бруней, Малайзия, Сингапур и северные районы Индонезии), а также на севере и в прибрежной центральной части Вьетнама.



Нормальные и ниже нормы осадки ожидаются над Южной Мьянмой, южным и северо-восточным Таиландом, северными Филиппинами, частями Лаосской Народно-Демократической Республики и Юго-Восточной Индонезией. В других местах прогнозируются нормальные условия.



Выше нормы температура ожидается на большей части территории Юго-Восточной Азии, а ниже над Вьетнамом, частью Индонезии и северными Филиппинами. / meteonovosti.ru /



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