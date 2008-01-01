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Рекордная жара в Туркменистане скоро ослабеет

ИА "Метеоновости" / 12:48 Четверг, 4 июня



Очень жаркий воздух поступает в Туркменистан с южными потоками. Температура превышает климатическую норму на 6-8 градусов. Который день подряд поступают данные о многочисленных температурных рекордах. Причем жара захватила не только Туркменистан, но и остальные государства Средней Азии. Хотя именно в Туркменистане самая высокая температура. 3 июня снова не обошлось без рекордов. Так, в Туркменабаде воздух раскалился до 41,9 градуса, ранее, в 1991 году, было 39,9 градуса. В Ашхабаде 43,8 градуса. А в Барамалах 42,3 градуса. Такого здесь не случалось с 1961 года. Да и в том году было ровно 42 градуса. В Екеже воздух прогрелся до 44,8 градуса. 45 градусов показали термометры в Сердаре. Позади остался рекорд 1990 года 42,1 градуса.



В ближайшие дни жаркая погода сохранится, а уже 7 июня влияние на погоду начнет оказывать антициклон с севера. Жара заметно ослабеет. / meteonovosti.ru /



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