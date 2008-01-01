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Новости погоды


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Северный Кавказ "терзаю"т атмосферные фронты


ИА "Метеоновости" / 18:00 Четверг, 4 июня

  Погодные условия на Северном Кавказе формируются под воздействием атмосферных фронтов. Их влияние не ослабевает. Вот и 3, а также ночью 4 июня жители Северного Кавказа могли наблюдать разгул стихии. В Кабардино-Балкарии прошли ливневые дожди, выпало до 45 мм осадков, гремели грозы, ветер в порывах усиливался до 24 м/с. Досталось Карачаево-Черкесии, Дагестану, Ингушетии и Чеченской Республике. Сильный ветер повредил здания и ограды, поломал деревья, а некоторые и вовсе вырвал с корнем. Были повреждены машины, порваны линии электропередач. Пострадали люди. В настоящее время ведутся восстановительные работы.

Стихия не успокоится до 5 июня. Ожидаются дожди, местами сильные, грозы, град и порывистый ветер до 20-25 м/с. / meteonovosti.ru /
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