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Новости погоды
Итоги прошедших дождей в Москве
ИА "Метеоновости" / 22:02 Четверг, 4 июня
Днем 3 июня и в течение суток 4 июня Москву пересекали активные атмосферные фронты. Они отметились дождями, сильными в разные периоды времени и в различных округах столицы. В Северо-западном округе Москвы ливни были самыми сильными, за 36 часов выпало 55 мм осадков, что составляет 73% месячной нормы. На остальную территорию столицы выпало от 40% до 60 % месячной нормы осадков. / meteonovosti.ru /
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