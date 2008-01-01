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Внимание! Сохранится ухудшение погоды в Москве.

ИА "Метеоновости" / 05:32 Пятница, 5 июня



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием атмосферных фронтов с юго-запада. При облачной погоде с прояснениями пройдет кратковременный дождь, местами сильный, местами гроза, возможен град. Максимальная температура воздуха в Москве 18..20, по области 15..20 градуса. Ветер южный 5-10, при грозе порывы 12-15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 744 мм рт. ст., что ниже нормы. Относительная влажность воздуха около 70%.



Тепло в столицу не торопится и индекс комфортности погоды для организма остается пониженным. Несмотря на медленный рост температуры, ее среднесуточное значение остается ниже нормы на 2 градуса. Атмосферное давление пониженное, влажность уменьшится, содержание кислорода в пределах климатической нормы.



Вынужденное длительное нахождение в закрытых помещениях не лучшим образом влияет на адаптационные механизмы и даже находясь в помещении метеозависимые люди реагируют на погодные условия. Снижение физической активности и насыщения организма кислородом, усиление стрессовых реакций негативно влияют на состояние метеозависимых людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Чаще "скачет" артериальное давление, появляются головные боли, симптомы мышечной слабости и вегетативных нарушений. Снизить негативное влияние внешних факторов помогут соблюдение рекомендованных врачом методов лечения, прием седативных препаратов растительного происхождения, чаще использовать общеукрепляющие физические нагрузки - лечебная и дыхательная гимнастика.



Геомагнитная обстановка ожидается спокойной / meteonovosti.ru /



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