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Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 07:31 Пятница, 5 июня



В столичном регионе сохраняется погода, характерная для первых дней лета. Днем воздух прогреется до 18..20 градусов, местами прошумят кратковременные дожди. Температура воздуха соответствует привычным значениям. Такое бывает довольно редко. Как правило, бывает или несколько теплее, или несколько прохладнее. А бывает, что отклонения от графика очень существенные. Например, днем 5 июня 2014 года было жарко, воздух прогрелся до 31,6 градуса. А в конце позапрошлого века в утренние часы подморозило до -1,4 градуса. До сих пор этот рекорд, установленный в 1899 году, не превзойден.



В прошлом, 2019 году, температура воздуха была выше привычных значений на 4 градуса. Ночью термометры показали +10,5 градуса, днем воздух прогрелся до 26,7 градуса. Осадков не было вовсе. / meteonovosti.ru /



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