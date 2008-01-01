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Новости погоды


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Уровень воды в реках Центрального района повысился


ИА "Метеоновости" / 07:35 Пятница, 5 июня

  Прошедшие в центральных областях Европейской России проливные дожди усугубили и без того непростую гидрологическую обстановку. Паводки наблюдаются на Оке, Угре, Жиздре, Москве, Истре, Протве, Северке, Клязьме и Лусянке. Уровень воды в реках поднялся на 80-100 см. Вода вышла на пойму, в отдельных районах подтоплены низменные участки. 5 июня в Средней полосе вновь пройдут дожди. Уровень воды в малых реках может достигнуть неблагоприятных отметок. 6 июня осадков станет гораздо меньше, уровень воды в реках пойдет на спад. / meteonovosti.ru /
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