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Новости погоды


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В Москве сумма садков приблизилась к норме


ИА "Метеоновости" / 10:09 Пятница, 5 июня

  С начала июня локальные дожди досаждали Москве и Подмосковью. В Коломне к 5 июня месячная норма по осадкам уже выполнена. Приблизилось в норме накопленная сумма осадков в отдельных районах Москвы. На Ленинских горах (МГУ) с начала лета выпало 68 мм, или 92% месячной нормы. Чуть менее месячной нормы ( до 64 мм) выпало в районе Тушино и в Крылатском.

За день 5 июня дожди в столице продолжатся, и за первую пятидневку норма по осадкам может быть местами даже превышена.

За последние 70 лет первые четыре дня июня были еще более "мокрыми" в 1976 году: на ВДНХ в тот год выпало 60,6 мм, а в 2020 году -51 мм. / meteonovosti.ru /
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