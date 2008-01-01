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Новости погоды


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Санкт-Петербург встречает лето


ИА "Метеоновости" / 10:14 Пятница, 5 июня

  Около двух недель Санкт-Петербург не видел ни одного дождя - антициклон надежно защищали город от осадков. Но, несмотря на обилие солнца, температура с трудом держалась около климатической нормы, а в отдельные дни опускалась заметно ниже неё. А все потому, что антициклон старательно распространял на северо-запад страны холодный воздух из Арктики - в первые летние дни некоторые метеостанции Ленинградской области зафиксировали ночные заморозки.

4 июня дожди из средней полосы России и Нечерноземья добрались и до Северной столицы, при этом изменение характера погоды несомненно пошло на пользу истосковавшимся по влаге городским паркам и скверам, да и воздух стал заметно чище. Кратковременные дожди остаются в прогнозах и на предстоящие выходные дни, местами возможны грозы, но лето это уже не остановит. Температура ночью +11..+14, днем +22..+25 - это только начало, на следующей неделе берем курс на +30! / meteonovosti.ru /
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