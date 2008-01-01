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День города в Иркутске - при хорошей погоде

ИА "Метеоновости" / 10:26 Пятница, 5 июня



6 июня 2020 года Иркутск празднует свой 359-летие. Старинный город Восточной Сибири был образован как острог в 1661 году.



С середины ХVIIпроисходило активноеосвоение далеких русских земель. Одновременно по указу царя Алексея Михайловича начались ежедневные визуальные наблюдения за погодой, в том числе и на вновь открываемых для научных поисков громадных просторах Сибири и Дальнего Востока.



В 1778 году в летописях знаменитых исследователях братьев Сибиряковых появляются первые упоминания о погоде в Иркутске. А через полтора века в сибирском граде была уже учреждена магнитно-метеорологическая обсерватория, и с 1 ноября 1886 года здесь начались регулярные инструментальные метеорологические наблюдения.



Почти за 134 года наблюдений сформировался целый ряд бесценного климатического материала в отношении каждого календарного дня и месяца в целом.



Так, например, для июня в Иркутске среднемесячной нормой температуры является значение +15,4 градусов, а количество осадков характерных для первого месяца лета в среднем достигает 78 мм.



С начала текущего июня погода особо не баловала иркуктян. Азиатские циклоны, закрывая небосвод облачными полями, приносят с собой дожди и непогоду и уже пополнили копилку на 7% влаги.



Но в праздничную субботу, 6 июня, погода преподнесет приятный сюрприз. В теплом секторе циклона температура воздуха в дневные часы прогреется до +21:+23 градусов. Южный ветер хоть и будет в порывах достигать 10-12 м/с, зато именно он не позволит дождям омрачить настроение жителей. Но уже в ночь на воскресенье, 7 июня, погода вновь изменится. Ветер поменяет свое направление на северное и вторжение холодного фронта принесет с собой ухудшение погодных условий с дождями и понижением температур. До середины предстоящей недели в Иркутске в ночные часы +9..+11 градусов, днем +14..+16. Но вторая половина недели обещает вновь вернуть лето: температура воздуха в городе по предварительным прогнозам синоптиков через неделю обещает достигнуть значений в +25..+27 градусов! / meteonovosti.ru /



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