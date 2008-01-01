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Новости погоды


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На Балканах -холодные ночи


ИА "Метеоновости" / 10:49 Пятница, 5 июня

  В ночь на 4 июня над Балканами раскинулись владения антициклона. При ясной штилевой погоде воздух быстро остывал. И в Румынии, Македонии и в европейской части Турции ночь была, для этого времени года, холодной, а местами и рекордно холодной.

В Скопье ( Македония) бы перекрыт минимум температуры воздуха, температура понизилась до 6,2 градусов, прежний минимум был в 1982 году и составлял 7,0 градуса.

В Яссах (Румыния) новый рекорд минимальной температуры 6,4 градуса, против 8,1 градуса в 1963 году.

В выходные дни антициклон покинет Балканы, и ночи станут более облачными и теплыми. / meteonovosti.ru /
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