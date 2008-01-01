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5 июня - Международный день очистки водоемов

ИА "Метеоновости" / 11:49 Пятница, 5 июня



На 27 сессии в 1972 году Генеральная Ассамблея ООН учредила празднование дня 5 июня, как Всемирный День защиты окружающей среды. В России этот праздник впервые стали отмечать с 1974 года. А с 1995 года он расширил свое предназначение и стал еще Международным Днем очистки водоемов.



этому дню под эгидой PADI (Профессиональная Ассоциация дайвинг-инструкторов) во многих странах мира ежегодно приурочены субботники: региональные клубы подводного плавания добровольно выезжают на местные водоемы, чтобы очистить берега и дно. За границей подобные мероприятия проводятся по большей части в осенние дни, а в России из-за ее более суровых погодных условиях - в первое воскресенье июня.



На сегодня это событие для мирового сообщества на фоне экологической катастрофы, которая произошла в Норильске на реке Амбарная ровно неделю назад, актуально, как никогда. 29 мая на территории Норильско-Таймырской топливно-энергетической компании, которая входит в структуру компании "Норникель", вылилось 20 тысяч тонн дизельного топлива, которое стоком попало в реку Амбарную. Река впадает в озеро Пясино, которое находится в 20 км к северу от Норильска. С другой стороны из озера вытнкает река Пясина, ее протяженность 818 километров. Воды этой реки впадают в Карское море. Угроза загрязнение вышла из уровня муниципалитета на общероссийский уровень.



Со слов заведующего лабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН Владимира Кирилова: "..озеро Пясино уже мертвое, это озеро, в котором хранится шлам от этого предприятия - "Норильского никеля", поэтому для них (рек, впадающих в озеро), это загрязнение мало что изменит, они и так уже убитые".



В самом "Норникеле" причиной аварии назвали тёплую погоду: как заявили в компании, из-за повышения температуры воздуха пришли в движение опоры под цистернами, где хранилось горючее. Действительно, аномально теплая весна на юге Таймыра, как оказалось, явилась одной из причин катастрофы, еще раз продемонстрировав тесную, неразрывную связь жизнедеятельности человека и природных явлений и катаклизм. Все это еще раз доказывает о важности глобальной задачи защиты окружающей среды.



В ближайшие дни в Норильске под влиянием восточной периферии северного антициклона сохранится ясная и солнечная погода. В ночные часы температура воздуха не ниже +4:+9 градусов, днем до +7:+12 градусов и преимущественно без осадков. Такие погодные условия в данной ситуации должны помочь специалистам и спасателям в кратчайшие сроки блокировать дальнейшие распространение угрозы загрязнения водоемов северного ареала. / meteonovosti.ru /



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