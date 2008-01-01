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Новости погоды
На юге России в выходные погода будет солнечной
ИА "Метеоновости" / 13:13 Пятница, 5 июня
В выходные дни непогода покинет Северный-Кавказ, Ставропольский и Краснодарский край. На территорию с юго-западными потоками начнет поступать теплый воздух с Аравийского полуострова. Очаг холода, спровоцировавший штормовые ветра, грозы и дожди переместится на территорию Западной Европы.
Погода на юге России вернется в привычные климатические рамки. В приземном слое, благодаря антициклоническому типу погоды, температура воздуха в дневные часы к середине недели обещает достигнуть местами 30 градусов, кратковременные дожди будут возможны лишь за счет дневной конвекции воздуха. / meteonovosti.ru /
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