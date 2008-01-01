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Форум по теме климатических перспектив Средиземноморья


ИА "Метеоновости" / 13:25 Пятница, 5 июня

  По сообщению Всемирной Метеорологической Организации 4 июня 2020 года состоялся Средиземноморский форум по прогнозированию климата. Форум опубликовал свой прогноз на летний сезон, основанный на результатах динамических и статистических моделей и известных крупномасштабных климатических особенностях.

Нейтральные условия Эль-Ниньо, как ожидается, продолжатся в течение июня-августа 2020 года. В целом атмосферные модели, благоприятствуют более высокому давлению над Центральной и Южной Европой и более интенсивному западному ветру над Северной Европой. В некоторых частях Центральной Европы и на Балканах за последние несколько месяцев наблюдалась значительная засуха, а влажность почвы в мае была ниже нормы. В случае антициклонических ситуаций сухая почва может увеличить риск возникновения тепловых волн.

В этом общем контексте ожидается, что температура будет выше, чем обычно, на большей части Средиземноморья, причем более сильный сигнал будет сосредоточен на Балканах. Над северо-западной частью прогнозируемый более интенсивный западный поток может ослабить теплый сигнал и увеличить вероятность нормальных условий.

Прогнозы осадков показывают более сухие, чем обычно, условия над Южной Европой и Средиземным морем. Для остальной части региона в прогнозах нет крупномасштабного сигнала осадков. Для южной части домена (Северная Африка) не может быть дано никакого значимого прогноза, поскольку эти районы являются по климату сухими в течение летнего сезона.

Суб - сезонные колебания, не предсказуемые с большой заблаговременностью, могут иногда доминировать, поэтому настоятельно рекомендуется регулярно обновлять прогноз. / meteonovosti.ru /
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