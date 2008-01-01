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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:02 Суббота, 6 июня



Предстоящим днём влияние в формировании погодных условий будет в большей степени оказывать антициклон с востока, и лишь в конце дня передаст на время бразды правления северо-западному циклону. В целом, погода порадует жителей столичного мегаполиса - на небе увидим солнышко, осадков станет меньше, основные метеорологические параметры в пределах климатических значений.



По данным Метеобро Москвы и области сегодня 6 июня ожидается переменная облачность. В конце дня местами небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит 20..22 градуса, по области 17..22. Ветер южного направления 3-8 м/с. Кислородный режим атмосферы благоприятный.



Такие внешние условия для большинства метеозависимых людей не станут нагрузочными, и метеопатические обострения развиваются реже. Но высокий риск остается для лиц с аллергической настороженностью, прежде всего при астматоидных состояниях и аллергической астме, поллинозах, кожных проявлениях - дерматиты и дерматозы. Необходимо строго выполнять рекомендации врача, избегать пребывания в лесопарковых зонах и обязательно носить маску, чаще промывать носоглотку, можно даже обычной теплой водой, при себе иметь всегда средство первой помощи (антигистаминные препараты назначенные врачом).



Не следует забывать и возможных отрицательных симптомов у лиц с различными проявлениями неврозов и психологического переутомления. Постараться в определенные часы больше бывать на свежем воздухе, прогулки, скандинавская ходьба, физические упражнения, дыхательная гимнастика помогут уменьшить симптомы гиподинамии и кислородной недостаточности, улучшить эмоциональное состояние.



Магнитный фон преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /



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