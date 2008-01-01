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5 июня - дождь в Москве от небольшого, до сильного

ИА "Метеоновости" / 07:47 Суббота, 6 июня



Летние дожди, как правило, носят локальный характер. Про такие говорят: "где густо, где пусто". Именно так вела себя погода в столичном регионе 5 июня. За день на ВДНХ выпало 3 мм осадков, а рядом на ТСХА -17 мм. В Тушино дождь не достиг стадии сильного, было 13 мм, а в МГУ за 12 часов выпало 21 мм.



В итоге за первую пятидневку лета в МГУ норма осадков оказалась уже переполнена ( 120%), в Тушине выполнена, а на Балчуге выпало 69% от месячной нормы. / meteonovosti.ru /



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