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Южный циклон льет дожди не только в центре России

ИА "Метеоновости" / 10:04 Суббота, 6 июня



Не менее активный южный циклон обрушил сильные ливни на южные районы Дальневосточного округа. В минувшие сутки его центр кружил над крайним югом акватории Охотского моря, между японским островом Хоккайдо и Сахалином. В непосредственной близости к циклону находились и острова Курильской гряды. Дожди на юге Дальнего Востока начались в пятницу и продолжились в ночь на субботу. Наибольшее количество осадков выпало в Хабаровском крае и на Курилах, от 15 до 17 мм.



В дальнейшем циклон переберется на просторы Тихого океана и будет смещаться на северо-восток восточнее Курильской гряды. В воскресенье и в начале следующей недели на островах сохранятся сильные дожди.



В других районах округа влаги явно не хватает. На севере Амурской области и Забайкальского края, на юге Якутии, в Магаданской области и на западе Чукотского автономного округа сохраняется высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.



На юго-западе Якутии, севере Забайкальского края и в Амурской области в начале следующей недели пожарная опасность снизится. На Дальний Восток переберется дождливый циклон из Сибири. Его центр будет кружить над Амурской областью. / meteonovosti.ru /



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