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О комфортности температуры воды на курортах

ИА "Метеоновости" / 10:15 Суббота, 6 июня



В наступившем летнем сезоне вопрос об отдыхе на морях пока актуален только для жителей курортных мест.



Оптимальную температуру воды для купания определяют медики, и их вердикт гласит, что это +22..+24 градуса.. Но даже при такой комфортной температуре не стоит сразу погружаться в воду, так как есть риск сильного температурного перепада.



Первая неделя лета уже почти миновала, а на курортах России, как будто в знак солидарности с пандемией, морская вода не спешит набирать градусы.



.К субботе, 6 июня, температура воды на курортах прогрелась: в районе Калининграда 14 градусов, в Одессе, Ялте и Алуште 13, в Феодосии 14, в Туапсе 17, в Евпатории, Анапе, Геленджике и Сочи 18, в Ейске19, в Бердянске 20 градусов. .



При такой температуре воды взрослый человек испытывает состояние бодрости и мурашек. Зато после непродолжительного пребывания в ней вода кажется воздуха.



Но для особо отчаянных, стоить помнить, что двухчасовое пребывание в такой воде грозит наступлением "маргинальной зоны", когда возможность потери сознания от переохлаждения увеличивается вдвое. / meteonovosti.ru /



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