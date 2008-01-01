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Новости погоды


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На Украину вернулась жара


ИА "Метеоновости" / 10:40 Суббота, 6 июня

  В начала лета погода на Украине не радовала теплом, фон температуры оказался почти на 5 градусов ниже нормы. Но днем 5 июня на крайнем юго-западе страны, стараниями антициклона с центром над Турцией, температура повысилась до 30 градусов, в Болграде было 30,2 градуса.

И постепенно зона жаркой погоды будет расширяться и охватит южные области. Вероятность дождей сохраняется на севере Украины. В Киеве днем в субботу 26..28 градусов. / meteonovosti.ru /
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