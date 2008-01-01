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В Средней Азии аномальная жара

ИА "Метеоновости" / 12:08 Суббота, 6 июня



В бывших союзных республиках Средней Азии летний период, когда среднесуточная температура превышает отметку в +15 градусов, а дневная выше +20, наступает во второй декаде апреля. А за период июнь-июль, как правило, в среднем бывает от 20 до 40 дней с сорокаградусной жарой. В этом году уже с первых июньских дней в среднеазиатских странах установилась аномально жаркая погода.



Минувшим днем воздух раскалился настолько, что в большинстве городов были установлены новые температурные рекорды. Так на юге Узбекистана, в Самарканде максимальная температура достигла отметки +38.8 градусов, что стало суточным максимумом. Средний максимум для Самарканда составляет +32.2 градуса, а абсолютный максимум июня - +41.4 градуса. В другом узбекском городе - Термезе - дневная температура повысилась до +42.6, что на 1.7 градуса выше рекорда 1985 года. Около отметки 40 градусов колебалась температура и в других городах Узбекистана. Такие ее значение на 5-6 градусов превышали норму.



Еще жарче было в соседнем Туркменистане. Среднесуточная температура превысила норму почти на 10 градусов. И здесь не обошлось без рекордов. В городе Туркменабаде уже с первых июньских дней столбики термометров преодолевают сорокаградусную отметку. Вот и накануне она повысилась до +42.5 градусов и это уже четвертый рекорд июня.



Суточный максимум достигнут также в городах Таджикистана и Казахстана. / meteonovosti.ru /



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