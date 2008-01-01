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Новости погоды


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В Коми жарче, чем в Москве


ИА "Метеоновости" / 12:10 Суббота, 6 июня

  В центральных областях Европейской России температура постепенно повышается. В минувшие сутки в Москве ее максимальное значение было около 20 градусов, а среднесуточное превысило норму на 3-4 градуса. Но самые большие величины положительной аномалии формируются в текущие дни на северо-востоке европейской территории. Здесь средняя температура суток превышает норму на 8-10 градусов. Так, в Усть-Цильме, что в Республике Коми, в среднем течении Печоры, 5 июня дневная температура повысилась до +25.8 градусов, что на 10 градусов выше обычных для этого времени года значений.

В начале следующей недели аномально теплая погода ожидается на всей территории Европейской России. Но если в средней полосе, в том числе в Москве и Подмосковье, температура ожидается выше нормы на 6-7 градусов, то на северо-востоке территории положительная аномалия составит 10-12 градусов. / meteonovosti.ru /
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