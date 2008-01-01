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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:40 Воскресенье, 7 июня



Предстоящим днём Московский регион будет находиться на западной периферии обширного малоподвижного антициклона. Ожидается переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит 23..25 градуса, по области 20..25. Ветер северной четверти 5-10 м/с.



Погодные условия, наконец-то, порадуют жителей столичного мегаполиса малооблачной погодой. Осадков станет меньше, основные метеорологические параметры в пределах климатических значений, в дневные часы воздух прогреется до 21-23 градусов, кислородный режим атмосферы благоприятный.



Такие внешние условия для большинства метеозависимых людей не станут нагрузочными, и метеопатические обострения развиваются реже. Но высокий риск остается для лиц с аллергической настороженностью, прежде всего при астматоидных состояниях и аллергической астме, полинозах, кожных проявлениях (дерматиты и дерматозы). Необходимо строго выполнять рекомендации врача, избегать пребывания в лесопарковых зонах и обязательно носить маску, чаще промывать носоглотку, можно даже обычной теплой водой, при себе иметь всегда средство первой помощи (антигистаминные препараты назначенные врачом).



Не следует забывать и возможных отрицательных симптомов у лиц с различными проявлениями неврозов и психологического переутомления, Всем рекомендуется в определенные часы больше бывать на свежем воздухе. Прогулки, скандинавская ходьба, физические упражнения, дыхательная гимнастика - все это поможет уменьшить симптомы гиподинамии и кислородной недостаточности, улучшить эмоциональное состояние.



Магнитное поле спокойное / meteonovosti.ru /



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