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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:20 Воскресенье, 7 июня

  Погода текущих дней в Москве продолжает наверстывать тепло, упущенное в первые июньские деньки. 7 июня среднесуточная температура ожидается выше нормы на 2 градуса. Но даже при таких положительных аномалиях до рекордных значений температуре далеко. Самым теплым сегодняшний день был в 1988 году, когда максимальная температура достигла +32.7 градусов. А самая высокая температура июня отмечалась в 1901 году, 21 числа она составила +34.7 градусов.

Заморозки в столице миновали. Но в первой декаде июня они еще вполне возможны. Так, под утро 7 июня 1889 года под утро температура понизилась до -0.9 градусов, что стало рекордом суточного минимума.

Сильным ливнем отметился этот день в 1942 году. На московскую землю за сутки вылилась почти половина месячной нормы осадков, 36.8 мм.

В прошлом, 2019 году, 7 июня было жарко, дневная температура преодолела отметку в +30 градусов. Было солнечно и сухо. / meteonovosti.ru /
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местное
+20
Вс.
7 июн.
+25
Пн.
8 июн.
+28
Вт.
9 июн.
+26
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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Доха		 -3
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