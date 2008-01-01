Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
7 июня 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Самая теплая ночь в Москве с начала года


ИА "Метеоновости" / 09:51 Воскресенье, 7 июня

  В ночь на 7 июня столичную область пересекал теплый атмосферный фронт.

За счет адвекции тепла и плотной облачности прошедшая ночь оказалась самой теплой в 2020 году. На ВДНХ минимальная температура воздуха составила 15,8 градуса. До этого наиболее теплой была ночь 12 мая с температурой 13,7 градуса.

И день 7 июня может оказаться самым теплым в этом году. Пока таким остается 3 мая с максимальной температурой 24,8 градуса. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+20
Вс.
7 июн.
+25
Пн.
8 июн.
+28
Вт.
9 июн.
+26
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Доха		 -3
Квинстаун

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Афины

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100