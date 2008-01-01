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Самая теплая ночь в Москве с начала года

ИА "Метеоновости" / 09:51 Воскресенье, 7 июня



В ночь на 7 июня столичную область пересекал теплый атмосферный фронт.



За счет адвекции тепла и плотной облачности прошедшая ночь оказалась самой теплой в 2020 году. На ВДНХ минимальная температура воздуха составила 15,8 градуса. До этого наиболее теплой была ночь 12 мая с температурой 13,7 градуса.



И день 7 июня может оказаться самым теплым в этом году. Пока таким остается 3 мая с максимальной температурой 24,8 градуса. / meteonovosti.ru /



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