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Май 2020 года - глобально самый теплый
ИА "Метеоновости" / 10:00 Воскресенье, 7 июня
Служба изменения климата Copernicus, осуществляемая Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды, сообщает, что аномалия приземной температуры воздуха глобально за май 2020 года относительно среднего значения мая за период 1981-2010 годов составила 0,63 градуса Цельсия, что делает его самым теплым маем в истории наблюдений.
Наиболее высокие температуры были зафиксированы в некоторых районах Сибири - там, где они были на 10 градусов выше среднего, на Аляске и в Антарктиде. Последний двенадцати месячный период (июнь 2019-май 2020) был почти на 0,7 градуса теплее, чем в среднем, что соответствует самому теплому двенадцати месячному периоду (октябрь 2015-Сентябрь 2016).
Что касается Европы, то май в целом был немного холоднее, чем в среднем. Температура воздуха была выше среднего на большей части юго-западной и Северо-Восточной Европы и ниже среднего на значительной территории, простирающейся от Скандинавии до Балкан и северного побережья Черного моря. Хотя май был холоднее среднего, Весна 2020 года (март-май) была на 0,7 градуса выше среднего. / meteonovosti.ru /
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