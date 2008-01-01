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Новости погоды


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Дожди на Дальнем Востоке могут снизить пожароопасность


ИА "Метеоновости" / 11:13 Воскресенье, 7 июня

  Циклоны с завидным постоянством выходят на юг Дальнего Востока, а значит, редкий день обходится без дождей. Вот и минувшая суббота не стала исключением.

Очередной атмосферный вихрь прошелся сильными дождями с грозой по Забайкалью и Приамурью, вылилось от 16 до 18 мм.

Циклон продвигается на восток, но его влияние, 7 июня, еще будет сказываться в Забайкальском крае. В начале новой недели его несносный нрав испытают на себе южные, юго-западные и западные улусы Якутии, на которые обрушится сильный дождь, гроза, ветер усилится в порывах 15-20 м/с.

Дожди крайне необходимы в вышеперечисленных регионах, так как здесь сохраняется высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность. / meteonovosti.ru /
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