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Дожди на Дальнем Востоке могут снизить пожароопасность

ИА "Метеоновости" / 11:13 Воскресенье, 7 июня



Циклоны с завидным постоянством выходят на юг Дальнего Востока, а значит, редкий день обходится без дождей. Вот и минувшая суббота не стала исключением.



Очередной атмосферный вихрь прошелся сильными дождями с грозой по Забайкалью и Приамурью, вылилось от 16 до 18 мм.



Циклон продвигается на восток, но его влияние, 7 июня, еще будет сказываться в Забайкальском крае. В начале новой недели его несносный нрав испытают на себе южные, юго-западные и западные улусы Якутии, на которые обрушится сильный дождь, гроза, ветер усилится в порывах 15-20 м/с.



Дожди крайне необходимы в вышеперечисленных регионах, так как здесь сохраняется высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность. / meteonovosti.ru /



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