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Новости погоды


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Причина сильнейшей засухи в Ирландии


ИА "Метеоновости" / 11:54 Воскресенье, 7 июня

  Май 2020 оказался самым сухим месяцем в Великобритании за всю историю наблюдений за погодой. На севере Ирландии зафиксирована самая сильная засуха, начиная с 1976 года. Это объясняется самой солнечной весной: за сезон на метеостанциях было зарегистрировано 564,4 часов солнечного света, средний показатель для северной ирландской весны составляет 428,8. Средняя весенняя температура в Северной Ирландии была +13, что на градус с небольшим выше, чем бывает обычно.

Вторая причина: в течение длительного времени не было осадков. Метеорологическая служба зафиксировала среднее количество осадков 125,3 мм, что составляет лишь 52 % нормы. В некоторых районах выпало всего 15-25% от обычного количества осадков, а местами осадков не было более двух месяцев подряд. / meteonovosti.ru /
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местное
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