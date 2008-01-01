

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Причина сильнейшей засухи в Ирландии

ИА "Метеоновости" / 11:54 Воскресенье, 7 июня



Май 2020 оказался самым сухим месяцем в Великобритании за всю историю наблюдений за погодой. На севере Ирландии зафиксирована самая сильная засуха, начиная с 1976 года. Это объясняется самой солнечной весной: за сезон на метеостанциях было зарегистрировано 564,4 часов солнечного света, средний показатель для северной ирландской весны составляет 428,8. Средняя весенняя температура в Северной Ирландии была +13, что на градус с небольшим выше, чем бывает обычно.



Вторая причина: в течение длительного времени не было осадков. Метеорологическая служба зафиксировала среднее количество осадков 125,3 мм, что составляет лишь 52 % нормы. В некоторых районах выпало всего 15-25% от обычного количества осадков, а местами осадков не было более двух месяцев подряд. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



