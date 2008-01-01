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Новости погоды


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Курортный сезон в Крыму начинается с рекордной жары


ИА "Метеоновости" / 12:41 Воскресенье, 7 июня

  В минувшую субботу на Крым распространился гребень антициклона, который и обеспечил аномально жаркой погодой. При малооблачной погоде и отсутствии дождей среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 2-4 градуса, а в некоторых населенных пунктах она достигла рекордных значений.

В Черноморском 6 июня воздух прогрелся до 29.4, что выше предыдущего абсолютного максимума для этого дня менее, чем на градус тридцатисемилетней давности. В Симферополе столбик термометра достиг отметки 32.6, прежний рекорд температуры 31.1 градуса продержался с 2014 года.

Воскресный день обещает быть теплым. Но уже в начале новой недели, с приближением циклона с юго-запада, начнутся дожди, которые и собью жару. / meteonovosti.ru /
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