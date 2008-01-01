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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 04:33 Понедельник, 8 июня

  Предстоящим днём Москва и Московская область останутся на западной периферии обширного антициклона. По его периферии могут наблюдаться атмосферные фронты. При переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в столице 25..27, по области 22..27 градусов. Ветер юго-восточных румбов подует со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление немного повысится и в середине дня составит 751 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 60%.

Погода балует жителей столичного мегаполиса солнцем и теплом. Среднесуточная температура воздуха выше нормы на 4-5 градусов, атмосферное давление и содержание кислорода в воздухе близки к климатическим значениям. Такие внешние условия для большинства метеозависимых людей не являются нагрузочными и редко вызывают метеообусловленные обострения. Возможным неблагоприятным внешним фактором для лиц страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и расстройствами вегетативной нервной системы может стать неустойчивый геомагнитный фон. Что бы избежать симптомов недомогания следует применять лекарственные средства, а также использовать общеукрепляющие и поддерживающие методы. / meteonovosti.ru /
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