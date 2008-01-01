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"Кристобаль" штурмует южные штаты США
ИА "Метеоновости" / 07:50 Понедельник, 8 июня
В начале июня в районе Мексиканского залива возникла тропическая депрессия. Метеорологи предположили, что это тропический шторм "Аманда", который поменял океан: Тихий на Атлантический.
"Аманда", перед тем, как сменить "место пребывания" прошлась проливными дождями по Гватемале и Сальвадору, вызвала наводнения и оползни, не обошлось без жертв.
Выйдя на материк, "Аманда", ослабела, прошла через Мексику и благополучно добралась до Мексиканского залива, где и достигла стадии тропического шторма, обретя новое имя "Кристобаль". В середине уходящей недели тропический шторм "Кристобаль" обрушился на мексиканский штат Кампече.
Тропический шторм "Кристобаль" направился к южным американским штатам и достиг побережья Мексиканского залива в воскресенье, 7 июня, к 8:00 по местному времени (15:00 мск). Штаты Луизиана и Флорида находятся под угрозой подтопления.
Шторм сопровождается сильными ветрами, максимальная скорость составляет 85 км/час. Ветер такой силы может повалить деревья и вызвать отключение электроэнергии, велика вероятность образования торнадо.
Предупреждения о тропическом шторме и штормовом нагоне было объявлено на побережье штатов Луизиана, Миссисипи, Алабама и северо-западе Флориды. Однако, по словам метеорологов, вода в Мексиканском заливе ещё недостаточно тёплая, чтобы вызвать мощный шторм.
"Кристобаль" это третий тропический шторм в этом году, который получил собственное имя. / meteonovosti.ru /
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