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"Кристобаль" штурмует южные штаты США

ИА "Метеоновости" / 07:50 Понедельник, 8 июня



В начале июня в районе Мексиканского залива возникла тропическая депрессия. Метеорологи предположили, что это тропический шторм "Аманда", который поменял океан: Тихий на Атлантический.



"Аманда", перед тем, как сменить "место пребывания" прошлась проливными дождями по Гватемале и Сальвадору, вызвала наводнения и оползни, не обошлось без жертв.



Выйдя на материк, "Аманда", ослабела, прошла через Мексику и благополучно добралась до Мексиканского залива, где и достигла стадии тропического шторма, обретя новое имя "Кристобаль". В середине уходящей недели тропический шторм "Кристобаль" обрушился на мексиканский штат Кампече.



Тропический шторм "Кристобаль" направился к южным американским штатам и достиг побережья Мексиканского залива в воскресенье, 7 июня, к 8:00 по местному времени (15:00 мск). Штаты Луизиана и Флорида находятся под угрозой подтопления.



Шторм сопровождается сильными ветрами, максимальная скорость составляет 85 км/час. Ветер такой силы может повалить деревья и вызвать отключение электроэнергии, велика вероятность образования торнадо.



Предупреждения о тропическом шторме и штормовом нагоне было объявлено на побережье штатов Луизиана, Миссисипи, Алабама и северо-западе Флориды. Однако, по словам метеорологов, вода в Мексиканском заливе ещё недостаточно тёплая, чтобы вызвать мощный шторм.



"Кристобаль" это третий тропический шторм в этом году, который получил собственное имя. / meteonovosti.ru /



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