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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:44 Понедельник, 8 июня

  Погода столичном регионе взяла курс на тепло, среднесуточная температура воздуха превышает многолетние значения на 4-5 градусов, но до рекордных значений пока не доходит.

Вот и сегодня в Москве после теплой ночи с температурой около 17 градусов, днем воздух прогреется до 25..27, но местами прошумят небольшие дожди кратковременного характера.

А в 1948 году 8 июня в столице царила рекордная жара 32.4 градуса, что и стало новым абсолютным максимумом этих суток. В 1958 году в ранние утренние часы в условиях малооблачной погоды, воздух остывал до 0.8 градуса, и с тех пор в этот день холоднее не было ни разу.

В прошлом, 2019 году, этот день был жарким, но рекордов не случилось. Ночью в Москве было 16.8, днем температура повысилась до 30.9 градусов. Среднесуточная температура превысила многолетние значения на 8.7 градуса. Осадков не было вовсе. / meteonovosti.ru /
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