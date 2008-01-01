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Новости погоды


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В Приволжье до выходных дожди, грозы и очень тепло


ИА "Метеоновости" / 10:22 Понедельник, 8 июня

  В прошедшие дни погода в Приволжье была неустойчивой. Местами прошли дожди, гремели грозы. 6 и 7 июня в отдельных районах прошумели настоящие грозовые ливни - только за половину суток в Сызрани Самарской области выпало 38 мм осадков, в Карабулаке Саратовской области - 29 мм, в Елабуге (Татарстан) и Бугуруслане Оренбургской области по 21 мм. Распределение температуры в выходные было неоднородным: в Саратовской области воздух прогревался до +27, в некоторых районах Татарстана было всего +13..+17.

Над Уралом установился антициклон, и в ближайшие дни Приволжье останется под его влиянием. Однако местами ожидаются кратковременные ливнии грозы, при грозе возможен порывистый ветер. Но и температура покажет летние значения на всей территории: ночью +16..+19, днем +23..+28, местами - до +32. Очень теплая, а в некоторых районах жаркая погода простоит несколько дней, а к окончанию недели в регионе ожидается резкое похолодание. / meteonovosti.ru /
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