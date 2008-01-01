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Альпийские страны во власти циклона

ИА "Метеоновости" / 10:47 Понедельник, 8 июня



7 июня на границе Австрии и Венгрии сформировался компактный циклон, со сложной системой атмосферных фронтов. Наибольшую активность он проявил себя над Австрией, за сутки здесь местами выпало до 51 мм осадков, и порывы ветра достигали 23-25м/с. В Вене дождь был небольшой, местами умеренный, до 6 мм.



Зона осадков распространилась и на соседнюю Венгрию, в Будапеште выпало 21 мм осадков, что составляет треть месячной нормы.



В ближайшие сутки альпийские страны окажутся в теплом секторе циклона, который сформировался над севером Италии, температура воздуха будет высокой, 25..28 градусов, но локальных дождей и гроз не избежать. / meteonovosti.ru /



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