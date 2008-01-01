

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На смену дождям в Забайкалье придут заморозки

ИА "Метеоновости" / 11:26 Понедельник, 8 июня



Минувшее воскресенье в Забайкалье выдалось дождливым, причиной тому выход циклона, который и пополнил копилку осадков на 20 мм, дожди сопровождались грозами.



В начале новой недели циклон отправится на восток, а вслед ему начнет поступать свежий прохладный воздух. И в предстоящие пару ночей, в условиях малооблачной погоды, в Забайкальском крае воздух и поверхность почвы прихватит легкий заморозок до -1 градуса, на севере Бурятии до -3.



И только во второй половине недели, когда Забайкалье окажется в теплом секторе циклона, заморозки прекратятся, но начнутся дожди. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



