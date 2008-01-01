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Новости погоды


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На смену дождям в Забайкалье придут заморозки


ИА "Метеоновости" / 11:26 Понедельник, 8 июня

  Минувшее воскресенье в Забайкалье выдалось дождливым, причиной тому выход циклона, который и пополнил копилку осадков на 20 мм, дожди сопровождались грозами.

В начале новой недели циклон отправится на восток, а вслед ему начнет поступать свежий прохладный воздух. И в предстоящие пару ночей, в условиях малооблачной погоды, в Забайкальском крае воздух и поверхность почвы прихватит легкий заморозок до -1 градуса, на севере Бурятии до -3.

И только во второй половине недели, когда Забайкалье окажется в теплом секторе циклона, заморозки прекратятся, но начнутся дожди. / meteonovosti.ru /
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