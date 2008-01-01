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В Ненецком округе рекордно тепло
ИА "Метеоновости" / 11:32 Понедельник, 8 июня
Накануне, 7 июня, большая часть Европейского Севера находилась в теплом секторе скандинавского циклона. Среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму на 4-6, а местами и на 8 градусов.
"Большое" тпло проникло далеко на север, досталось и Колгуеву Острову, который является частью Ненецкого автономного округа, и находится в Северном Ледовитом океане на востоке Баренцева моря. 7 июня здесь была зафиксирована рекордно высокая температуры 21.5, предыдущий абсолютный максимум 16.5 градуса продержался с 2011 года.
Новая неделя начнется с теплой погоды на Европейском Севере, местами будут перепадать небольшие дожди кратковременного характера, ветер в отдельных районах будет усиливаться в порывах 15-20 м/с.
В середине недели о себе заявит антициклон, который и вытеснит циклон к северу, в открытый океан. По восточной периферии будет опускаться холодный воздух, и в ночные часы не исключены заморозки. / meteonovosti.ru /
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