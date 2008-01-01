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Новости погоды


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Лето в Москве вступило в права


ИА "Метеоновости" / 11:55 Понедельник, 8 июня

  В выходные дни в Москве, впервые с начала июня, средняя суточная температура превысила норму, и днем воздух прогрелся до 26-28 градусов. И такая летняя погода удержится в регионе до следующих выходных дней.

Стараниями обширной зоны повышенного атмосферного давления в столичном регионе все будет по-летнему, днем жаркое июньское солнце удержит температуру на уровне 25..28 градусов. За счет испарения влаги после полудня локально станут развиваться кучево-дождевые облака, может пролиться дождь, и прогреметь гроза.

Средняя суточная температура воздуха окажется выше нормы градусов на 5-7. А это уже будет создавать дискомфорт для людей, кто-то рискнет открыть купальный сезон.

А природа будет наслаждаться обилием тела и влаги! / meteonovosti.ru /
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