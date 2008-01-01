|
|
|
Новости погоды
Лето в Москве вступило в права
ИА "Метеоновости" / 11:55 Понедельник, 8 июня
В выходные дни в Москве, впервые с начала июня, средняя суточная температура превысила норму, и днем воздух прогрелся до 26-28 градусов. И такая летняя погода удержится в регионе до следующих выходных дней.
Стараниями обширной зоны повышенного атмосферного давления в столичном регионе все будет по-летнему, днем жаркое июньское солнце удержит температуру на уровне 25..28 градусов. За счет испарения влаги после полудня локально станут развиваться кучево-дождевые облака, может пролиться дождь, и прогреметь гроза.
Средняя суточная температура воздуха окажется выше нормы градусов на 5-7. А это уже будет создавать дискомфорт для людей, кто-то рискнет открыть купальный сезон.
А природа будет наслаждаться обилием тела и влаги! / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.