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Жара на юге России

ИА "Метеоновости" / 12:32 Понедельник, 8 июня



В Средней полосе лето только "обживается", а на юге Европейской территории и в Крыму обосновалась жара.



Накануне среднесуточная температура воздуха превышала многолетние значения на 4-6 градусов. И в ряде населенных пунктов обновились инструментальные наблюдения за погодой.



Больше всего рекордов пришлось на Крым. 7 июня в населенном пункте Черноморское воздух разогревался до 33.6, прежний абсолютный максимум 33 градуса продержался 6 лет. В Симферополе снова зафиксирован рекорд, 32.3, что выше предыдущего на 0.8 градуса наблюдавшегося в 1924 году. Жарким выдалось минувшее воскресенье в Керчи, 31.7, прежний рекорд температуры 30.4 градуса принадлежал 2000 году.



Свои рекордсмены появились и на Европейском Юге. 7 июня в Краснодарском крае в предгорной зоне МО г. Сочи наблюдалась сильная жара, после обеда на АМС Кичмай было зафиксировано 36,1 градуса. Новый абсолютный максимум в Сочи для 7 июня 32.8, что выше предыдущего всего-навсего на 0.3 градуса, продержавшегося с далекого 1924 года. В Красной Поляне новый рекорд температуры 32.6 градуса. В Туапсе столбик термометра добрался до отметки 35.6, что выше прежнего на 5.3 градуса, наблюдавшегося в прошлом, 2019 году.



В то время, как температура воздуха располагает к отдыху, то вода на курортах еще прохладная: в Алушты 17, Ялты, Феодосии, Туапсе и Сочи 18, Евпатории и Анапы 19, Геленджика и Ейска 20, Бердянска 21 градус. / meteonovosti.ru /



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